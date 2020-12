RAGNE VÄRK: laual olgu traditsioonilised toidud, mida oled aasta aega igatsenud 

Seega, mida siis lauale pannakse? „ Ikka kõike traditsioonilist nagu igal aastal. Minu arvates on see aeg üks kord aastas, kui saad teha neid kõige traditsioonilisemaid jõulutoite, mida oled umbes-täpselt aasta aega igatsenud. Teen sülti, kõrvitsasalatit, sea- ja pardipraadi, ahjukartuleid jne – ühesõnaga kõik on traditsiooniline ning midagi väga uuenduslikku ei paku!“

Mida aga Ragne soovitaks, kuidas jõulude ajal paremini süüa teha? Nippe, knihve? „Võibolla on nutikas ajakasutus see, mis aitab säästa närve ning on üks minu nippidest. See aitab kindlasti kaasa ka toitude parima lõpptulemuse saavutamisele. Ehk siis soovitan mõelda kogu menüü korralikult läbi, nii et suurem osa toiduvalmistamisest ei jääks viimasele minutile,“ leiab Ragne.