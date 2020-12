KRISTI REBANE: peamine on mitte üle stressata ning nautida koos veedetud aega 

Kinkide asemel panustame oma väikeses pereringis rohkem koos aja veetmisele, nendib Kristi. „Jõululaupäeva ennelõunal võtame ette nii väikestele kui ka suurtele jõukohase metsamatka, kaasas termosega tee ning isetehtud toortatrajahust piparkoogid , mida suhkruglasuuri asemel on kaunistamas tume šokolaad.

Piparkoogid. Foto: Kristi Rebane

Magustoiduks valmistab Kristi kas prantsuse klassikut, šokolaadist jõuluhalgu , või mõnd särtsakat tsitrustega toorjuustukooki. Ja kui otsustada ei suuda, siis ilmselt mõlemat. „Kuuse ümber meil küll kinke sel aastal ei tule, kuid otsustasime selle asemel korraldada terve perega koduse jõulukontserdi – nii mõnelgi pereliikmel on lauluhäälega vedanud ning kel pillimäng päris käpas ei ole, saab instrumendiks rütmimuna.“

Jõuluhalg. Foto: Kristi Rebane

Pühad on perega aja veetmiseks ideaalne aeg ning ka jõulutoite võiks valmistada kõigiga koos, usub Kristi. „Jagage käigud pereliikmete vahel ära, nii saavad kõik teistele oma kulinaarseid oskusi demonstreerida ning uute põnevate maitsetega katsetada.“

Kui keegi on meister lihaküpsetaja, võiks jõuluprae tegemise just tema ülesandeks jätta, pere nooremad liikmed võiksid aga näiteks koogiteo enda peale võtta või suupistelaua eest vastutada. Kui toidu osas katsetada ei ole soovi ning tahaks aastaid lihvitud retseptide järgi oma lemmikuid jõulutoite teha, siis miks mitte proovida sel aastal hoopis teistmoodi jõulujooke? Siidine munaliköör on jõuluaja lemmik ning kodusest õunamahlast saab imemaitsva glögi.