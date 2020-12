PILLE ENDEN: koosta jõulumenüü nii, et saaksid osa varem valmis teha 

„Minu jaoks ei erine selle aasta jõulud väga palju eelnevate aastate pühadest,“ nendib Pille. „Jõululaupäeval oleme juba aastaid olnud väikeses pereringis ja loodetavasti saame olla ka sel aastal. See on alati olnud rohkem kodusem aeg, vast ainult jõulukontserdid, kus on igal aastal enne või pärast jõule käidud, jäävad sellel aastal vahele, samuti traditsiooniline sõbrannadega spaaskäik jõulude ja uue aasta vahel.“

Jõulumenüü on Pille peres üsna traditsiooniline. „Oleme ära jaotanud, kes mida teeb või kaasa võtab. Menüüs on, nii nagu igal aastal, sooja käiguna puuküttega ahjus madalal temperatuuril pikalt küpsenud seapraad ja hapukapsad ning muidugi verivorstid. Minu valmistada on traditsiooniliselt sült, kanamaksapasteet, seenesalat ja tort. Ilmselt valmistan mingi šokolaaditordi, sest see sobib kõigile.“

Šokolaaditort. Foto: Jaan Heinmaa

Pille soovitab koostada menüü nii, et saaks enamiku roogadest varem valmis või peaaegu valmis teha, et ei peaks sel päeval hullult rabelema. „Kui on vaja mitmeid erinevaid roogi valmistada, siis on hea koostada plaan, mis ajal millegi valmistamisega alustada või mis ajal roog ahju peab minema,“ seletab ta.

Prae, olgu see siis liha või lind, võiks eelmisel päeval või veelgi varem ära maitsestada ja külma panna ning siis jääb ainult ahju pista, kapsad saab samuti varem valmis hautada. Sült on samuti selles osas hea valik, et valmistamisega läheb küll aega, aga kui see juba tehtud on, siis jääb vaid lauale tõsta ja on mitu päeva hea võtta.

Seapõsk siidris. Foto: Jaan Heinmaa

Kui plaanida kergemat või teistmoodi jõululauda, siis võiks liha asemel olla hoopis kala – kas siis suur terve kala või kalafilee, mille küpsemine võtab märksa vähem aega. „Ka seasisefilee ei ole rasvane ja küpseb kiiresti. Või hoopis küpsetada Hasselbacki kanafileed. Hapukapsa asemel võib hautada värsket kapsast või valmistada magushaput punast kapsast või pakkuda lisandiks hoopis ahjuköögivilju, mida saab prae juurde küpsema panna,“ pakub Pille.