SÄÄSTUAJA JÕULULAUD | Kuidas pühadelauda kokkuhoidlikumalt, aga sama maitsvalt katta 

Vaesust ei pea teps mitte häbenema. Me ei hakka ka enne suuri üha pidama loengut, kuidas uuel aastal võiksid oma väljaminekud üle vaadata ja otsida viise, kuidas sissetulekuid suurendada. Sa tead seda arvatavasti niigi, mis on su võimalused ja me saame vaid innustada neid kõiki kasutama.

Ent pühad tuleb siiski rõõmuga täita, sest see aitab vaimsel tervisel ja motivatsioonil vormis püsida. Seega ka kitsikuses tuleb ja saab pidusööki korraldada.

Unusta aga eos ära kõik oma eeldused, milline peab olema sinu meelest üks korralik jõululaud. Selliseid reegleid pole olemas, et laual olgu kolme sorti kallist liha ja eitea mis peeneid kooke ja jooke. Iga söömaaega saab väikeste nõksudega pisut pidulikumaks muuta.

1. Meeleolu algab vormistamisest. Iga laud on korraga uhkem, kui sel on kaunis valge lina ja veidigi erilisemad taldrikud, salvrätid ja küünlad põlemas.

Sul pole laualina? Ka ilusam õhem sall ajab asja ära. Teeküünlaid saab loetud sentide eest panna kaussi vee ja kuuseokste vahele põlema.

Mis on see, mida kõik on nõus sööma? Vahel annab ka väga lihtsaid roogasid pisikeste knihvidega jõuluseks ajada. Üks soodsamaid viise on teha ahjupraadi kanakintsudest. Viimased müüakse turgudel üsna soodsa hinnaga ja sageli on ka suuremates marketites alati mõni kanapala soodushinnaga.