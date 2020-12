SÖÖN END PAREMAKS | Manona Paris: 7 nippi, kuidas kavatsen jõulude ajal end kalorilugemisest päästa 

Kalorilugemisega on üldse segased lood. On inimesi, kellele see väga sobib. Minul aga tekitab see lisastressi. On raske midagi nautida, kui kogu aeg näed sellel hinnasilti. Amps kapsast – 10 kalorit. Suutäis head juustu – 30. See kena hanekoib – 100.

Nii ei saa elada. Muret ja masendust on niigi küllaga ja kui lisandub veel kalori-kassaaparaadi tilin, siis ärgitavadki stressihormoonid su keha sõjaolukorda. Selle tõttu rakendub omakorda säästurežiim. Ehk keha tunnetab, et vaenlane on maale tulnud – ja selle asemel, et juurdevoolanud kaloreid põletada, hakkab neid hoopis tallele panema. Ja tere tulemast, see pühadega kaasnev „tore“ päästerõngas kõhu ümber!

Ja kui keegi arvab, et see tähendab „tere tulemast toiduvõlumaale“, siis ka see jääb ära.

Juba mitmendaid pühi üritan teadlikult valida pühadelauale asju, mille puhul tean, et nende baaskalorsus on madal. Jõululind seaprae asemel, ehkki tasub silmas pidada, et hani ja part on üsna rasvased.

Mulle väga meeldib auhinnatud peakoka Inga Paenurme õunamahlaga tehtud mulgikapsaste retsept, kus mingeid muid rasvaseid elemente polegi. See on mõnus lisandus lihasematele praadidele. Lisaks valmib ülikergesti, vaata täpsemalt SIIT!

2. Üllata eksootiliste ja maitsekate lisadega