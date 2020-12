ÜLLATA ARMSAMAID! Martsipani-piparkoogitort 

Foto: Jaan Heinmaa

Aasta armsaimate pühade ajal valmista oma armsaimatele tort, kus mandlise martsipani ja koheva biskviidi vahel on siidises toorjuustu-koorevahus tunda krõbedaid piparkoogitükikesi. Parem on, kui tort saab vähemalt paar tundi külmkapis taheneda. Kannatamatud võivad tordi muidugi ka kohe kreemiga katta ja maiustama asuda. Vabandan teejoojate ees, aga kohv on selle tordi kõrvale sobivaim jook.