JÕULUOOTUSE PÄEVARETSEPT | Pastavorm veiseraguuga  

Foto: Jaan Heinmaa

Kokka nagu Itaalia mamma! Sellise roa valmistamine võtab küll pea päev otsa aega, aga tulemuseks on ka tõeliselt rikkalik vormiroog, mille maitse määrab pikalt haudunud kahe liha raguu. Kuid see küpseb omasoodu ahjus ja erilist tegelemist ei vaja. Lisaks raguule tuleb eraldi keeta tomatikaste ja kokku segada juustukaste ning korraks veel ahju pista. Samas sobib liharaguu väga hästi ka lihtsalt keedetud pasta või kartulitega serveerimiseks. Veiselihast võib võtta soodsamad ja sidekoerikkamad tükid, ja osa lihast võiks olla kondiga, see annab raguule parema maitse.