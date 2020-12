Küpsetised Lehttainapirukas vorstitäidise ja Camembert`i juustuga Pille Enden , täna 08:15 Jaga: M

Lehttainapirukas vorstitäidise ja Camembert`i juustuga Foto: Jaan Heinmaa

Peolaule või sõpradega õhtu veetmiseks on selline ahjusoe pirukas, millest tükke rebida ja neid sulanud Camembert`i juustu sisse kasta, väga mõnus. Piruka saab ka varem valmis vormida, külmkappi tõsta ning sealt ahju panna kui õige aeg käes. Väga lihtne on selle piruka täidis valmistada toorvorstide sisust, mis on juba maitsestatud, aga tasub valida sellised vorstid, mis ei ole väga rasvased. Kuid täidise võib valmistada ka hakklihast ja siis selle oma maitse järgi maitsestada.