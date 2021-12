Toiduvideod VIDEOARHIIVIST | VANAKOOLI LIHTSAD JÕULUROAD: ohhoo! Vaata, kust on verivorst tegelikult pärit ja kui lihtne on seda ise kodus teha Manona Paris, Video: Rauno Vahtre, montaaž: Tatjana Iljina , täna 16:52 Jaga: M Prindi artikkelTeade toimetajale

GALERII

Foto: Rauno Vahtre

Kes on kord saanud kodutehtud verivorsti maigu suhu, see enam poekraami peale vabatahtlikult tagasi ei lähe, vaid hakkab juba detsembri alguses otsima verd ja soolikaid, et ise pühadelaua kroonijuveel kokku segada.