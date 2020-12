JAAN PEHK: isetehtud kimtši sobib verivorstiga imehästi (+juhised!)  

„Kimchit tehes tasub retseptist kinni pidada, päris kahe tunniga see valmis ei saa,“ soovitab muusik ja kogenud kimtšimeister Jaan Pehk kannatust varuda. Orelipoiss võrdleb Korea vürtsikat salatit šampanjaga. „Aeg on see, mis mängib oma mängu ja toob jälle uue maitse.“

„Kimtši on tervislik. Temas on probiootikume, mis aitavad soolestikus korda luua. Me teame kõik, et ingver ja küüslauk aitavad viiruste vastu. Need on tugeval moel ka selles kapsa salatis esindatud,“ kiidab Jaan Eestiski üha enam populaarsust kogunud salatit.

„Imehästi sobib kimtši ka verivorstiga,“ kinnitab muusik ja plaanib sestap parimatele sõpradele pühadeks ka purgitäie salatit kingiks saata. Oma kimchiretsepti jagab ta ka Õhtulehe lugejatega.