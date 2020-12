KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | Spargel Tartus: maksa kasutamine on äge ja hästi välja kantud 

Stiilne sammaste ja rõduga majake Karlova servakese peal. Kõrged laed, heledad toonid ja ühtlasi kunstigaleriina toimivad ruumid. Sopilised ruumikesed, kuhu on võimalik peituda. Raginal köögist tellitud kraami üles toov toidulift. Kõik see kokku on Spargel.

Menüü pikkusega pole üle pingutatud, siiski on püsimenüüs kaks supikest ja päevapakkumises lisaks veel kaks, mida on võimalik veidrate aegade tõttu võimalik ka purgiga kaasa osta. Eriti lahe-veider on täpsustus, et sama purgiga igajärgmine ost odavam kui esimene ... huvvvvitav, kuidas nad tuvastavad, et tegu on just sama purgiga?