TRENDIPRAE HOIATUS! | 7 jumalikku hanepraadi igale maitsele ja oskusele 

Kui mullu tegid tunnustatud peakokad Koit Uustalu (GMP Clubhotel) ja Lauri Tomingas (Riis) stuudios ideaalset jõulusiga, osteti poed põrsastest tühjaks, meenutab Ringvaate sotsiaalmeedia lehelülg. Täna on nad tagasi ja õpetavad valmistama parimat jõuluhane.

"Kuna inimestel on tänavu kodudes palju aega, tasub hani ette võtta, sest ta nõuab palju aega," lausus kolmapäevases saates hanesid degusteerinud saatejuht Marko Reikop. "Proovige seda kodus järele on meie soovitus," kinnitas ka teine saatejuht Grete Lõbu.

Hani mekkis hästi ka teistele saatekülalistele Juku-Kalle Raidile, Olavi Ruitlasele ning Jesper Parvele. Üks hani küpses tervena, teine oli tükeldatud. Külalistelt said pisut kõrgemad punktid tervena küpsetatud lind.

Hani ei ole kokkadede lemmiklind, kuna tema liha on kuivapoolne. Hanest armastatakse nõrutada rasva (ettevaatust, seda tuleb ohtralt). Kas äkki see teeb linnu ebapopulaarseks, vihjab Reikop. Gurmaanikuulsusega Juku-Kalle näiteks ütleb, et seda saab kasutada väga paljude toitude maitsvamaks tegemisel ja ainult rumal viskab hanerasva minema. Näiteks saab hanerasvaga teha imelisi ahjuköögivilju või -kapsaid.