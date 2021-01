KUIV ALGUS | Tähista heaolu nimel koos inglastega alkoholivaba jaanuari 

Kui Eestis peetakse Tervise Arengu Instituudi algatusel alkoholivaba kuud septembris kampaaniaga «Septembris ei joo», siis Inglismaal on seesugune kampaania toimumas jaanuaris. Inglaste «Dry January», mis tähendab tõlkes «kuiv jaanuar», on meiega sarnaselt väga lihtne ja loogiline ettevõtmine, kus propageeritakse loobuma alkoholi sisaldavatest jookidest.

Loomulikult on selle aktsiooni mõte vähendada inimeste alkoholitarbimist ka edaspidi ja tulemused on näidanud, et 72% selle kampaania osavõtjad napsutavadki järgevatel kuudel vähem.



Põnevaid alkoholivabu jooke on ju tegelikult rohkesti, meie soovitame valmistada värskendavat kurgi-õunamokteili!