HEA SALATI ABC: teeme salateid ja õpetame kaasa pakkima, et tervis tuleks ja jääks 

Kui lubasid endale, et hakkad uuel aastal tervislikumalt toituma, on tänane köögirubriik just sulle. Teeme salateid ja pakime neid kaasa nii, et need maitseksid ka mitme tunni pärast justkui äsja valmistatud.



Ehita salat õigesti

Salati võid teha säilituskarpi, kuid veel parem on kasutada kaanega suletavat klaasist purki. Kihiti laotud salat püsib kenasti krõmps ja kaste ei leota kogu kraami läbi.