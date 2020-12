Toiduuudised TRADITSIOONILISE ASEMEL | Kiirelt valmiv kanepiseemnetofu Blogi Jazzinokitchen , täna 09:18 Jaga: M

Kanepiseemnetofu, mida siin-seal kutsutakse ka hempfuks, on hea tofu alternatiiv neile, kes sojaallergia tõttu poelettidel leiduvat tofut tarbida ei saa. Foto: Blogi Jazzinokitchen

Kas sa teadsid, et tofut saab valmistada ka kodumaistest kanepiseemnetest? Minu jaoks oli see põnev avastus, mille tõi mulle koos retseptiga France Inter'i podcast „On va déguster“. Nii retsept ise kui ka valmistuskäik on lihtsamast lihtsamad ning reaalne toimetamine võtab aega vaid mõned minutid.