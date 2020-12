SÖÖN END PAREMAKS 14 | Manona Paris: kuidas süümekateta pühadehõrgutisi nautida ehk Miks kokad harva paksuks lähevad 

Talvised valgusepühad on iidsete aegade hämarusest saati olnud seotud ohtra prassimisega, hulk aega enne seda, kui need piiblijutu järgi Kristuse sünniga seostati. Head sööki ja jooki läheb praegusel keerulisel ajal väga vaja. Aga kuidas neid nautida nii, et südametunnistus ja tervis piinama ei hakkaks?

Südametunnistusega on lihtne. Sellele silmakirjalikule loomakesele enda kuklas saab käratada, et hea toit on osa inimese heaolutundest ja iga piparkoogi pärast ei pea armageddonit kokku mõtlema.

Tervise on veidi keerukam. Kui ikka liialdamine kõhu valutama paneb ja tervisele pikemas perspektiivis raskemakaalulise (mhm, sõna otseses mõttes) põntsu paneb, tasub südametunnistus asendada tema vanema ja targema õe ehk kaine mõistusega.