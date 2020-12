Toiduvideod ÕL VIDEO | MAITSETEST: miks mekib karastusjook kinodes ja kiirtoidurestodes erinevalt? Johanna-Kadri Kuusk | Video: Hannes Dreimanis , täna 10:48 Jaga: M

Nii mõnigi meist on kinos või kiirtoidurestoranist karastusjooki tellides mõelnud, et see ei ole päris sama maitsega, mis poest pudelis ostetud kraam. Seda sellepärast, et kallima raha eest n-ö masinajooki võib saada erinevates kohtades eri vahekordades – või kas ikka saab? Õhtuleht tegi testi, et seda uurida.