Jõululindu asu ette valmistama juba mitu päeva varem Martiina Põder , täna 06:00

Oven baked whole chicken on a black ceramic plate on a kitchen wooden board with a slice of lemon and baked garlic and a sprig of rosemary.Grilled chicken. Oven baked whole chicken on a black ceramic plate on a kitchen wooden board with a slice of lemon and baked garlic and a sprig of rosemary.Grilled chi Foto: Nataliia / Alamy

Ühes tükis küpsetatud pardi- või hanepraad on kahtlemata vägev pühadelaua ehe. Aga päris nii ikka ei ole, et lähed jõululaupäeva hommikul poodi, haarad külmutatud linnu kaenlasse ja õhtuks on praad valmis. Suure linnuga tuleb jännata juba päevi varem.