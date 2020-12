Taimetoidu retseptid EVELIN ILVESE KOKAKOOL | Seene ja pähkli pasteet - üllatus, mis meeldib! Evelin Ilves , täna 07:14 Jaga: M

Veganpasteet Foto: Unsplash

Pühadeaeg on juba nii lähedal, et paras aeg on hakata plaani pidama, mida seekord perele pakkuda. Traditsiooniliste ja armsate jõulutoitude juurde kulub alati marjaks ka midagi sootuks uudset või erilist valmistada. Näiteks rasvase rammusa asemel hoopis tervislik ja taimne pasteet! Miks ka mitte? Olen oma külaliste peal katsetanud – üllatus, aga meeldib!