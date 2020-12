VIDEOÕPETUS | VANAKOOLI LIHTSAD JÕULUROAD: ise sülti teha on lihtsamast lihtsam ja väga maitsev! 

Sülti on hea teha siis, kui kodus on plaanis pikem tegevus toas või aias. Liha podiseb rahulikult oma taktis, aga hea oleks sellele aeg-ajalt pilk peale heita.

Mida siis heaks süldiks vaja on?

Liha, suurt keedupotti ja kausse. Soovitatavalt muidugi lainelisi metallvorme, neid peaks saama mõningatest kodukauplustest või Keskturu täikalt.

Oletame, et tahad teha traditsioonilise sealihasüldi. Selleks osta meelepärast sealiha. Seakoot on väga hea mõte! Aga! Osta ka selliseid lihatükke, mida sa muidu mingi hinna eest ei sööks. Sul on kindlasti vaja paari seajalga, mõnd kõrva ja saba. Kärss on ka hää.

Miks neid tükke vaja on, söödavat kraami seal ju eriti pole? Aga selleks, et kärssadest-ninadest-sabadest-kõrvadest tuleb liimainet, mis leeme ära kallerdab.

Vanal ajal hakiti süldi sisse KÕIK liha, aga sina seda tegema ei pea. Võid keedetud kondid, pekised osad ja kõhred rahumeeli lemmikkutsule saata. Süldi sisse võid panna ainult sellise puhta tailiha nagu SULLE meeldib. See muudabki koduse sülditeo nii võluvaks. Sest oletame, et sul on lapsepõlvest samasugune sülditrauma kui minul – et selles on pekitükid ja paks rasvakiht peal. Kui sina aga oma sülti ei pane pekki ega rasvasemaid palu, siis on tulemuseks puhas maitsev kallerdis ja minimaalselt rasva. Sedagi on täiesti lubatud maha koorida, rasva EI pea sööma. Vanal ajal kasutati süldirasva hiljem praadimiseks.

Puristid ütlevad, et sülti ei tohi teha želatiiniga. Ometigi käsib Inga mul Markofkas tahvlile süldiretsepti kirjutades lisada ka želatiini. Sest näiteks teatud tüüpi sültide puhul on lisakleepainet vaja. Näiteks kui tahad teha kana-, kala- või loomalihasülti. Ära lase kellelgi öelda, et see pole õige sült, neil lihtsalt pole õigus!