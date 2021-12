Toiduvideod VIDEOARHIIVIST | VANAKOOLI LIHTSAD JÕULUROAD: ise sülti teha on lihtsamast lihtsam ja väga maitsev! Manona Paris | Video: Rauno Vahtre, montaaž: Tatjana Iljina , täna 13:03 Jaga: M Prindi artikkelTeade toimetajale

GALERII

Foto: Video: Rauno Vahtre, montaaž: Tatjana Iljina

Eestlaste kultuuripärandi ametlikuks osaks tunnistatud peolaudade kuninganna – sült – on siinkandis juba sajandeid laineid löönud, olles alul sakste piduroog, siis lihtrahva argitoit ja viimaks taas pidulik suupiste. Paraku on sült saanud nüüdseks ka sellise roa maine, mida on võimatu kodus teha. See aga lihtsalt ei vasta tõele.