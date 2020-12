Eesti inimene sööb aastas ära tuubi kanget sinepit 

„Eestlaste armastatud kange sinep on Euroopa sinepiturul pigem haruldane, sest suurem osa eurooplastest, kaasa arvatud meie põhjanaabrid, on harjunud maheda maitsega sinepiga. Mõnikord arvatakse, et Dijon on sinepi mahedale maitsele viitav üldnimetus, aga tegelikult on Dijon Prantsusmaa linn, mida sageli kutsutakse ka maailma sinepipealinnaks,“ räägib Übner.

Kuigi vahel arvatakse, et sinepi kangus sõltub sinepipulbri sisaldusest tootes, pole tegelikult pulbri kogus Übneri sõnul sugugi oluline. „Tähtis on sinepitaime sort, mis teeb sinepi kas kangeks, mahedaks või isegi magusapoolseks. Sinepitaime sorte on erinevaid, näiteks meie kasutame sarepta sinepitaime seemneid, mis on tuntud oma terava maitse ja lõhna poolest,“ ütleb Übner ja lisab, et kui aastaid toodi toorainet Venemaalt Volgogradist, siis praegu tuleb see Kanadast.

Sinepit on ravim- ja maitsetaimena kasvatatud ligi 5000 aastat, see teeb temast ühe maailma vanima maitsetaime. Keskajal kasvatati sinepitaimi nii kloostrites kui ka õukondades, nii maitse- kui ka ravimtaimena. Sinep kasvab ka Eesti koduaias, aga see teadmine on aiapidajate seas vähe juurdunud. Samas võiks sinepi lehtedega maitsestada salateid ja seemned kasutada näiteks pipra asemel.

Kui mujal maailmas on sinepipasta enamasti klaaspurgis, siis eestlane on harjunud eeskätt tuubisinepiga. Põltsamaal pandi 1961. aastal püsti Ungarist pärit moodne tuubidesse villimise liin. Kuigi seda sinepimaja, rääkimata masinatest, pole enam ammu, käib sinep endiselt tuubi. „Tuubisinepil on purgisinepi ees üks selge eelis – kuna ka pärast tuubi avamist puutub selle sisu minimaalselt kokku õhuga, ei hakka sinep kuivama ja püsib oluliselt kauem värskena,“ selgitab tootearendaja eestlaste konservatiivsust.