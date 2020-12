VIDEOÕPETUS | PERENAISE PEAVALU! Kuidas katta jõululaud veganile, laktoosi- ja gluteenitalumatule? 

„Kui jõululauda on tulemas mõni vegan või gluteenitalumatu, võib algul ära ehmatada, et mis ma nüüd küll laule panen, aga tegelikult pole seis sugugi nii hull,“ ütleb personaalkokk Moonika Lauba. „Pühadelaud näeb välja, nagu see Eesti peres ikka välja näinud on,“ kinnitab ta ja soovitab perenaisel menüüle loominguliselt läheneda, et köögis mitte liialt stressata ning pakub välja ka neli lihtsat jõululauale sobivat retsepti.

„Kui seltskonnas on taimetoitlasi või laktoosi- ja gluteenitalumatuid või mis iganes erinevat lähenemist vajavat rahvast, siis püüdke lauale panna maksimaalselt neid roogi, mis sobiksid kõigile,“ ütleb Moonika. Tal endalgi tuleb vahel gluteeni- ja laktoositalumatute sõpradega arvestada.