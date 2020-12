EVELIN ILVES | Suured tüdrukud ja tervis ehk Kas suurus loeb? 

PÖFFI seekordne avafilm oli meie oma kaasmaalaste loodud „Keha võitlus”, mis käsitles kaasaegse dieedikultuse vastast üha hoogustuvat liikumist Inglismaal, mille sügavam sõnum on, et võimetus oma kehaga suhestuda on tihti sügavamate traumaatiliste läbielamiste tulemus.

Suureks tüdrukuks võib küll ka rõõmuga kasvada, ent pahatihti algab ülesöömine ja keha piitsutamine kauges lapsepõlves juhtunud sündmuste tagajärjel. Sinna aga dieedid ei ulatu – järelikult ei saa neil ka tulemust olla. Posttraumaatilise stressi ravi aga on pikaajaline, kallis ja enamikule kättesaamatu. Väga karm teema. „Aga ikkagi?” – küsis peale filmi vaatamist üks mu tore sõber ja.... päris suur tüdruk. „Miks ma ei võiks olla suur? Äkki mulle meeldib nii? Või on korralikud kurvid mu mehe nõrkus! Mis selles siis tegelikult nii halba on?”