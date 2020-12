KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | Reval Cafe sai Tartus uue võimaluse – ja nad oleks peaaegu uuesti selle ränga vea teinud! 

Ketikohvikute puhul on väike võlu. Või siis vähemalt lootus sellele võluväele. Et noh et kui teed ühes kohas märkuse, siis jõuab see teise kohta ehk isegi kohale.

Igatahes algas minu külastus Reval Cafe Tartu filiaali sellest, et kui tellisin letist supi ja prae, siis letitagune kodanik küsis, et kas ma soovin neid korraga. Loomulikult ma ei tahtnud seda, kuid selle küsimuse peale meenus, et olin sama keti Tallinna ühe puhveti puhul siunanud rumalust tuua kaks käiku korraga lauda.

Noh ja siit siis ka minu lootus tagasiside võluväele.

Igatahes tegin midagi sellist, mida ma mujal pole seni proovinud – võtsin samad toidud. 10 kuud ja 180 kilomeetrit kaugemal, aga ongi hea võrrelda, et kas ühe keti eri köögid räägivad ühte keelt või mitte.