HEAD VANA AASTA LÕPPU! Pähkli-sinepikattega seapraad 

1. Hoia liha enne küpsetamist toasoojas, nii et selle sisetemperatuur oleks ahju pannes vähemalt 10 kraadi.

2. Pane ahi 250 kraadi peale sooja. Kui sul on kamaraga praetükk, siis aseta see ahjupannile kamar üleval. Nii liigub kamara all olev rasv küpsedes allapoole ja hoiab liha mahlase. Vala pannile umbes detsiliitri jagu vett.