JÕULUOOTUSE PÄEVARETSEPT | Heeringakreemi ja tillivahuga võileivatort Tiina Lebane , täna 07:47

Heeringakreemi ja tillivahuga võileivatort Foto: Jaan Heinmaa

Võileivatort rõhutab pidulikkust isegi siis, kui see valmib kiiresti ja argistest toiduainetest. Ütleme nii, et see on pisut peenem heeringavõileib, aga pühade ajal ju tahamegi vanu tuttavaid maitseid, ainult et pidulikumas rüüs. Heeringafilee vali oma maitse järgi, minule meeldib külmsuitsu või matjes-marinaadis heeringas.