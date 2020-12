JÕULUOOTUSE PÄEVARETSEPT | Rukolasalat mündikastmega 

1 tk Suur granaatõun (u 500g) 1 karp Rukola (u 80g) 1 dl Piparmündilehed1 pk Suitsutatud juustupallid (100g)MÜNDIKASTE1.5 dl Piparmündilehed2 spl Oliiviõli 1 spl Valge veini äädikas Sool, suhkur ja must pipar maitsestamiseks

2. Puhasta granaatõunast seemned välja. Mugav on teha seda nii: lõika vilja mõlemad otsad ära, nii et näed valget kihti, mis ümbritseb sektoreid. Lõika vilja koor selle järgi lahti, murra sektoriteks ja pudista seemned välja. Seda on hea teha suures kausis, siis ei pritsi mahl laiali.