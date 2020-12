Toiduuudised HEAD BROWNIE-PÄEVA! 10 suus sulavat hõrku šokolaadiruudukese retsepti Toidutare , täna 12:55 Jaga: M

GALERII

Brownie´d Foto: Kollaaž

Veidrate tähtpäevade kalendris on täna ruudukujuliste ameerikapäraste šokolaadikoogikeste ehk brownie´de päev. Kuna tegu on väga lihtsa maiusega, mis sageli ei vaja ka küpsetamist, on see imeha ettekääne midagi õhtupoolikul sellel teemal valmis kokata.