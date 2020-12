IIDSET VÄGE TÄIS ELAMUS: mis asi on kuupiim ja kuidas seda valmistada 

Viimasel ajal on üha rohkem hakatud rääkima kuupiimast. Mis jook see on ja miks see meile ülimat kasu annab, räägib ajurveda kokk ja vedaliku elustiili kauaaegne praktik Kaja Keil.

Ajurveda iidsete tarkuste järgi on lehmapiim tõeline jõujook. Kuupiimaks nimetatakse vürtsidega täiustatud sooja piimajooki ja see esindab iidsetes tarkustes Kuule omast nektarit ehk soma’t.