KÕRBES PÕHJA? Kuidas eri tüüpi pannid puhtaks saada (ja millal pann ära visata) 

Paraku on selle panni eluiga väga lühike, kui lased toidul sinna põhja kõrbeda. Alumiinium on kuumuse osas väga tundlik ning tugev küürimine vigastab selle pinda.

Pann on omadega õhtul, kui pind on muutunud muhklikuks või pinnal on hoomata kriipse.

Kõige enamlevinum, kergem, käepärasem ja odavam pann. Paraku ei kannata teflon kuumust ja hakkab ajapikku narmendama. Sa saad sellest aru, kui pann hakkab järsku toitu kinni võtma. Järelikult on aeg uus pann hankida. Tahaks veel kasutada, et mis see väike kõrbemine ikka on? Vigastatud teflonkate kandub edasi toitu. Sa ei soovi seda, ausalt.