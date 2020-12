VIDEOÕPETUS | VANAKOOLI LIHTSAD JÕULUROAD: kuidas panna veerandtunniga hauduma maitseküllased Mulgi kapsad ja pitsiline köögiviljaterriin 

Jõulude ajal teadagi ei taha keegi liiga palju pliidi ääres unistada, sestap õpetame seekordses vanakooli pühadetoitude osas, kuidas aega kokku hoides valmistada ühed muhedad Mulgi kapsad ja maitsev köögiviljaterriin.

Markofka Toidutoa perenaine ja Cordon Bleu auraha laureaat, staažikas tippkokk Inga Paenurm armastab jõulutoitudele veidi nüüdisaegsemaid nüansse juurde anda. „Kõik retseptid on muutumises ja sõltuvad omast ajast. Ka minu enda retseptid muutuvad. Ma teen neid antud ajahetke sobivamaks ja õpin iga kord midagi nutikamalt tegema,“ lausub ta.

Seekord on meil vaatluse all Eesti jõululaua klassikalised taustastaarid. Tõsi, nii mõnegi jaoks on need muidugi staarid ise, aga ega siis meie maitsete üle vaidlema hakka! Niisiis, kapsad ja kartulid on fookuses.