Kuidas olla unustamatu võõrustaja? Nende vaagnatega lummad iga külalise 

15. sajandil Prantsusmaalt alguse saanud charcuterie ja juustulaud, eestipäraselt snäkivaagen, on tõusnud tähena ja seda mitte ainult toiduarmastajate hulgas. Vaagna kokkupanek on justnagu loominguline ja kulinaarne seiklus, mis pakub lõputult võimalusi ja millega saab hakkama igaüks.

Charcuterie (häälda nagu prantslane: shar-koo-tuh-ree) on erinevate vorstide ning kuivatatud, suitsutatud ja konserveeritud liha valmistamise ning kokkupanemise kunst, mis on tuletatud prantsuskeelsetest sõnadest chair ’liha’ ja cuit ’valmistatud’. Tänapäeval on selle algne tähendus laienenud, hõlmates lisaks lihale ka juuste, kreekereid, pähkleid, puuvilju, hoidiseid ja moose.

Charcuterie ja juustulaua peamiseks erinevuseks on see, et esimese staarkomponendiks on liha ja teisel muidugi mõista juust. Muu suhtes on nende ülesehitus sarnane. Järgides paari lihtsalt nippi, saad hõlpsalt luua koduseks koosviibimiseks rikkaliku vaagna, mis sobib eelroaks või on ürituse olulisim ja silmapaistvam toidukäik.