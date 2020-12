EVELIN ILVES | Karjusin valjul häälel appi ja tapsin nad. Kirvega... 

Kõrgel tasemel arstiabi on küll seni aidanud eluiga üha pikendada, ent ärevaks teeb fakt, et tervena elatud aastate arv on selle taustal tasapisi lühem ja lühem. Mis kasu on pikast elust, kui sellest viimased 30+ aastat üha valudes ja vaevades elad ning rohkem sant kui rõõmus kodanik oled?!

Olen kunagi lugenud artiklit, milles arutleti idee üle, kuidas piirata inimkonna aina kasvavat lihahimu, mis ammuilma sööjate tervist on kahjustama hakanud, põhjustades üha nooremate ja suuremate laiade masside haigestumist nn elustiilihaigustesse.