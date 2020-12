SAMM-SAMMULT ÕPETUS | Pidulik jõuluhalg ehk Õnnetoov rullbiskviit 

Foto: Kristi Rebane

Kust tuleb jõuluhalu traditsioon?

Jõuluhalg ehk pidulik puuhaluna kaunistatud rullbiskviit on traditsiooniliselt nii Prantsuse kui ka Inglise jõululaual. Komme on pärit keskajast, mil jõuludel toodi tuppa ja süüdati viljapuuhalg, et kindlustada head saagiõnne järgmiseks aastaks. Mida kauem halg koldes põles, seda parem pidi järgnev aasta tulema. Elu muutudes, kui lahtisi koldeid jäi vähemaks, hakati heaks õnneks kaunistama haluks rullbiskviiti.