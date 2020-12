SUUR MAITSETEST | Proovime ära, millist verikäkki pühadelauale panna! 

+ Mahe ja maitsekas.

+ Vürtsikus on täpselt paigas.

+ Mõnusa veidi teralise tekstuuriga.

+ Proovitud verikäkkidest tekstuurilt meeldivaim.

+ Küpsenult kutsuvalt musta värvi.

+ Lahtilõigatuna on näha ühtlaselt jaotunud kenad pekitükid.

+ Küpsedes ajab välja palju rasva ja küpseb tänu sellele hästi krõbedaks.

- Leidsime seda verikäkki vaid Konsumist.

- Koostises oleva suitsupeekoni tõttu on koostisainete nimekiri pikk ja keeruline (teiste seas on näiteks trifosfaat, karrageen, naatriumaskorbaat).

- Toiduvere asemel on kasutatud verepulbrit