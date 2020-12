SÜÜA KAHEKS TOIDUKORRAKS! Kana õhtuks ja supp lõunaks 

Mida lähemale jõuavad jõulud, seda enam leian end nädalavahetuseti tervet ahjukana tegemas. Terve kana valmistamisel on suureks eeliseks see, et aeglaselt küpsetades jääb kana alati mahlane ja igaüks saab endale valida kanast just selle tüki, mis talle kõige rohkem meeldib.