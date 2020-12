JÕULUOOTUSE PÄEVARETSEPT | Kana-köögiviljahautis  

Kana-köögiviljahautis Foto: Jaan Heinmaa

Selles roas leidub kõike – nii liha, köögivilju kui kartuleid – ja seda kõike kreemises kastmes. Köögivilju on lausa igale maitsele nii, et iga sööja saab endale meelepärase välja otsida. Kui jätta kartulid rooga panemata, võib juurde keeta riisi. Roas on iga sööja kohta arvestatud 1 kanakints, aga suurema isuga sööjate jaoks võib patta panna 2.