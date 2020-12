MÜÜT VÕI TÕDE | Mesi on tervislikum kui suhkur 

Kuna mesi koosneb suuresti mineraalidest ja kiudainetest, on selle tihedus suhkrust suurem ning supilusikatäis annab ligi 70 kilokalorit ja 18 grammi süsivesikuid. Ent mees sisalduv fruktoos on suhkrus olevast glükoosist magusam, nii saavutame soovitud maitse väiksema kogusega. Kasulike mineraalide osa on siiski liiga väike, et organismi tööd mõjutada.