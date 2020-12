15. detsember – sidrunimuffini päev 

Sidrun on üks koogimaailma lemmikuid ja sidruni-tassikoogi päev hea ettekääne nautida magusat maiust tsitrusviljaga. Šokolaadiseid ja muid tassikooke on samuti lõputult ja uudseid maitseid tuleb aina juurde, aga ausalt öeldes annab just sidrun koogikestele värskendavalt särtsaka noodi, mille sarnast ei leia kusagilt mujalt. Just sellepärast väärivad need oma päeva!