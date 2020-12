KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | Puhast toidurõõm Hansatallis Tartus – kõik pöidlad püsti mis püsti! 

Tartus pole mitte kogu elu ainult südalinnas. Mõnusa 20-minutise jalutuskäigu kaugusel Raekoja platsist paikneb puhvet nimega Hansatall. Esimese advendi õhtul sadas samal ajal kerget lund, karge ja värske ilm ning hämarduva linna ilu lõid meele kenasti puhtaks, et saaks ilma eelarvamusteta uut kohta minna üle vaatama.

Või noh, see puhvet ei ole ju uus, kuid näe minul on see esimest korda sinna majja sööma minna. Aastatetagused mõned korrad sai seda kohta külastatud õlleasutusena ning tollest ajast on meeles midagi „ah-on-üks-suvaline-pubi“. Nüüd aga sai veebist uuritud menüüd ja arvamus muutus juba ette üsna kõvasti.

Mainin alustuseks ainult ühte detaili – sellel köögil on välja käia KUUS suppi!