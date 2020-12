JÕULUOOTUSE PÄEVARETSEPT | Odrajahusai 

1. Kuumuta vedelik käesoojaks ja murenda pärm sisse, lisa sool ja sega läbi. Vala suurde kaussi. Sega hulka odrajahu ja nisujahu nii palju, et saad pehme ja vetruva taina. Jäta tainas pigem pehmeks, sest odrajahu paisub piisavalt.

2. Lase tainal soojas kohas kaetult kahekordseks kerkida, arvesta kerkimiseks vähemalt 2–3 tundi. Vajuta käeservaga tainale rist ja kui see on kadunud, on ka tainas piisavalt kerkinud ja valmis vormimiseks.