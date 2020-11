NÄDALAMENÜÜ | 30. november – 6. detsember: vürtsid aitavad külmetushaigusi eemal hoida ja loovad meeleolu

Vürtsid on külmal ajal eriti populaarsed, kuna nad on väärtuslikud keha soojendajad ning aitavad külmetushaigusi eemal hoida. Eriti head on talvel ingver, kaneel, must pipar, nelk, kardemon, aniis ja kurkum. Ühtlasi aitavad vürtsid ka toitu seedida ning loovad oma aroomidega jõulumeeleolu.