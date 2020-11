Nädala kook NÄDALA KOOK | Külmutatud rikota-šokolaadikook sooja šokolaadikastmega Tiina Lebane , täna 11:31 Jaga: M

Külmutatud rikota-šokolaadikook sooja šokolaadikastmega Foto: Jaan Heinmaa

Külmutatud koogid on toredad! Esiteks sellepärast, et neid saab ette valmis teha ja teiseks sellepärast, et koogitükki kuuma kastmega üle valades muutub suutäis ühtlaselt soojaks ja maitsvaks elamuseks. Rikota ja jämedalt hakitud mandlid teevad koogi struktuuri mõnusalt tihedaks ning kook ei valgu laiali ka sulanuna.