Linnuliha retseptid JÕULUOOTUSE PÄEVARETSEPT | Tandoori kanaliblikas Tiina Lebane , täna 08:54 Jaga: M

Foto: Jaan Heinmaa

Kanaliblikas ehk ilma selgroota ja lamedamaks surutud rinnakuga broiler küpseb ahjus kiiremini ja ühtlasemalt kui tavaline terve broiler. Vürtsikas jogurtikate muudab linnuliha veelgi pehmemaks ja mahlasemaks. Kana küpsust saad kontrollida näiteks nii: torka puutikuga linnulihasse ja kui sealt eralduv vedelik on kirgas, on liha küps. Mõistagi võid kasutada ka lihatermomeetrit: küpse kana isetemperatuur on 75-80 °C.