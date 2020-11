VIDEOÕPETUS | VANAKOOLI LIHTSAD JÕULUROAD: auhinnatud kokk Inga Paenurm teab, kuidas panna 2 seapraadi küpsema vaid 10 minutiga! 

Need jõulud tulevad veidi teisiti, väiksemas ringis, vaid enda perega – ja hea ongi! Ei maksa ka muretseda, et nüüd jäävad maitsvad pühad olemata – me õpetame sulle, kuidas teha jõuluroogi, nii et sööjad nurruvad rahulolust ja sa ise oled köögis VAID mõned minutid!

Markofka Toidutoa perenaine Inga Paenurm on Eesti kulinaariataeva särav täht. Ta on söötnud Ilveste presidentuuri ajal kõhud täis Kadrioru elanikel ja külalistel. Ta käib koos teiste peakokkadega innukalt mööda koole, et lastele lihtsaid kokandusalgtõdesid edastada. Vaid napp kuu tagasi pälvis ta kulinaariamaailmas väga kõrge tunnuse – teise Eesti naiskokana Cordon Bleu auraha. Lisaks on tegu suurest maaperest pärit muheda olekuga kahe lapse emaga, kes hindab kohalikke lihtsaid tooraineid ning teab omast käest, et hea toit peab valmima kiiresti ja olema maitsev.

Pole siis imestada, et kui Toidutare küsib vargsi, kas Inga oleks nõus jagama vastu jõule kokandushuvilistele veidi oma tarkuseteri, on ta pikemalt mõtlemata nõus. „Ma olen alati selle poolt, et inimesi ergutada ise rohkem süüa tegema. See on nii oluline oskus, millest sõltub kogu meie heaolu,“ lausub ta endale omasel särtsakal moel.

Inga soovil keskendume jõulutoitude tegemisel ajale. Nimelt on ta mõistnud, et väga paljusid peletab köögist just kartus, et seal tuleb liiga kaua passida. No aga kellel see võimalik on, tänapäeva kiirustamiste juures, kui sind ähvardavad kodukontor-kool-lasteaed?