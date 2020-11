SUUR TEST | Tervisešotid – kas tulikallis lonks vänget mahla või tänuväärne energialaks? 

Kallis lonks mahla või tõesti tarviline energialaks keset sügistalvist kaamost? Tervisešottide nime all müüakse mõlemaid, selgus Toidutare esinduslikust testist, kus võeti luubi alla koguni 16 erinevat toodet.

Tervisešotid nähtusena on eelmise kevade pärand. Just siis hakkasid pisikestesse, enamasti 60 ml pudelikestesse pakendatud kontsentreeritud ingveri, marjaleotiste või kurkumi põhjal tehtud terviselonksud silma paistma.

„Phah, see on lihtsalt kallis lonks mahla, mida sulle plastpudelis müüakse,“ põlastab üks kolleeg tervisešotte. Teine, pikki päevi raske fotokotiga ringi jooksev noormees, aga lausub täiesti tõsiselt: „Mind on mitmel korral päästnud. Väga head asjad, kui kohe jõudu vaja.“

Mis me siis tegime? Otsisime Tallinnas Kesklinna, Kristiine, Kopli ja Kassisaba kauplustest kokku kõik tervisešottide nime all müüdavad tooted. Tegu on lettidelt tõeliselt kiiresti kaduva kaubagrupiga, sest nii mõneski poes oli lettidel tühjus ja müüjad soovitasid hiljem uuesti üritada.