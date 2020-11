KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | 7 Ürti: nii kentsakat borši, kus puljong maha ununeb, ei oska ma hinnata 

Mustas maskis neiu teretas kõiki kahekeelse ja muhedalt kokku hääldatud sõnapaariga: „Tere-здрасьте“. Praeguse maskiajastu pluss personalile – ei pea lakkamatult naeratama. Miinus kundele – ei näe seda naeratust või tolle puudumist. Tööpäeva lõpuhetkedele omaselt oli asutis üsna tühi, ainumas paarike oli süvenenud oma telefonide näppimisse, panemata neid käest ka laudatoodud toidu kallale asumise ajal.

Esimese valikuna võtsin „Borš veisekeelega; 5.90 “. Seda oodates toodi lauale õhukesed seemne-rosina-leiva viilakad ja sipsuke tavalist võid. Päris hariliku või pakkumist polegi enam ammu kohanud, kuid vahelduseks seegi tore. Sipsuke soola võile peale ja amps omandas kohe suupärasema mõõtme.

15 minutiga lauda jõudnud suptšik osutus väga üllatavaks.

Kaane all kohale jõudnud keraamilises potikeses oli küll vähem kui poole jagu tihket köögiviljahautist, kuid 0 leent. Vedelikku polnud sisuliselt üldse, rõhuga sõnal „üleüldse“. Nojah noh, see väga kaua kokku keenud punakaspruun köögiviljamass maitses ju hästi ... aga ma pole varem kokku puutunud supi nimelise nähtusega, millel puljongiline pool on kööki ununenud.

Väikesed loomakeele tükikesed olid samamoodi udupehmeks keenud nagu köögiviljadki, kuid õnneks siiski ülejäänud massist eristatavad. Hapukoore serveerimine omaete napakeses on alati mõistlik samm. Teises samasuguses astjakeses leidus kaks killukest piprapekki – borši juurde on seegi väga kohane pakkumus. Aga üldmulje jäi siiski enam kui kentsakas.

Kui mustamaskiline neiuke küsima tuli, et kuidas maitses, siis proovisin oma hämmeldust kirjeldada ja küsida, et kas nii pidigi olema? Esimese katse peale oli maski taga täielik tardumus, näha oli et piiga mõte liikus kuskil mujal ... hetke pärast ta raputas ärganud silmadega pead ja küsis õrna vene aktsendiga „mida-mida“? Rääkisin siis sama jutu vene keeli ja küsisin, et kas nii peabki olema? Neiu raputas veidi ebalevalt pead: „ei, vist ikka ei peaks nii olema, ma ütlen kokale edasi!“