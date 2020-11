Vegan toidud TAIMNE PÄEVARETSEPT | Kikerherne tikka masala Taimne teisipäev , täna, 07:56 Jaga: M

Kikerherne tikka masala Foto: Taimne teisipäev

Sageli tehakse masalat kanalihaga, ent see kikerhernega versioon on valgust pungil, kuid ka kiudaineterikas ja kergesti seeditav. Maitse on kindlasti vähemalt sama hea! Kõrvale soovitame teha riisi, bulgurit või kuskussi. Oluline komponent selles roas on garam masala maitseaine, mis annab toidule tõeliselt mõnusa meki.