AUSTRITEGA KOROONA VASTU: turgutavad immuunsust, aitavad võidelda viirustega ja pakuvad müstilist naudingut 

Anti, kes argipäeviti kannab ka Tallink grupi peakoka vastutusrikast mütsi, on laupäeva õhtul Nero restoranis oma sõiduvees. Just on neljakordne austrite avamise maailmameister võitnud järjekordsed (viiendad) selle ala Eesti meistrivõistlused.

„Suured tänud kõigile võistluste toetajatele ja abilistele, et sel keerulisel ajal said need võistlused korraldatud,“ lausub Anti peale võistlusi, mask ikka veel ees. „Viie aastaga on austri avamise kvaliteet paranenud tunduvalt. Võime olla uhked, et Eestis avatakse austreid kvaliteetselt ja püüdleme veel paremuse poole.“

Kuidas aga on mõjutanud koroona-aasta austrigurmaane? „Austreid süüakse sel aastal väga palju ja tunduvalt rohkem kui eelmisel aastal ja tunduvalt rohkem kui varem. Inimesed ei saa reisida ja siis nad tahavad seda saada Eestis, mida nad varem on kogenud reisidel. Tänane võistlus ka näitas, et igal aastal me tase tõuseb,“ sõnab Lepik.

Ma ikkagi rõhutan seda, miks me seda teeme, toonitab Anti Lepik. „Austrid on pea ainus loomne valk, mis turgutab immuunsüsteemi. Just täna on seda turgutus väga tähtis. Ilma selleta me ei püsi.“

Austrite avamise mitmekordne meister kinnitab, et võistlustel järgiti hoolikalt viirusevastase võitluse reegleid. Osalejad kandsid maske ja olid üksteisele lähemal kui kaks meetrit vaid loetud sekunditeks, kui tehti pilti.

Miks aga on auster immuunsusele nii kasulik? „Selles on palju erinevaid mineraalaineid. Näiteks nii palju tsinki kui ühes austris kusagil looduses (inimesele omastatavas vormis – toim) mujal ei leidu. Ja kui siin võtta, et seal on valku, rauda, magneesiumi pluss erinevaid vitamiine – kuna see kokteil on kokku segatud looduse poolt, siis inimorganism omastab selle sajaprotsendiliselt. Piltnikult võttes ongi auster looduse poolt koostatud mineraalide ja vitamiinide pomm.“